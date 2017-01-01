広島が３連勝。野村は低めを丁寧に突く投球が光り、７回１失点（自責点０）で３勝目を挙げた。打線は０―１の五回に３安打４四球で５点を奪い、逆転。八回にも代打松山の２点適時打などで５点を加えた。ＤｅＮＡは３連敗。