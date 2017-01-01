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バレー女子Ｕ―２３日本が白星 アジア選手権
更新日時：2017年5月17日(水) PM 04:49
バレーボール女子のＵ―２３（２３歳未満）アジア選手権は１６日、タイのナコンラチャシマで行われ、ベスト８入りを決めている日本は準々決勝の組み合わせを決める２次リーグＦ組の初戦でマレーシアに３―０で勝った。１７日はイランと対戦する。（共同）
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