西武が今季初の５連勝。０―３の三回、栗山の２点打などで追い付き、四回１死満塁で浅村の遊ゴロで１点を勝ち越した。六回に秋山の適時打で１点を加え、終盤も加点した。高橋光は５回３失点で２勝目。ロッテは２年ぶりの７連敗。