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ロッテの平沢、２軍で調整 打撃不振など理由に

更新日時：2017年5月18日(木) PM 04:10
　ロッテの平沢が１８日、打撃不振などを理由に出場選手登録を外れた。２年目の今季は２８試合に出場して打率２割１分１厘で２打点だった。伊東監督は「守りでもミスが出ていたし、若さを出せなかった。鍛え直してほしい」と話した。

　ロッテの平沢

 

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