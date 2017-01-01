ロッテの平沢が１８日、打撃不振などを理由に出場選手登録を外れた。２年目の今季は２８試合に出場して打率２割１分１厘で２打点だった。伊東監督は「守りでもミスが出ていたし、若さを出せなかった。鍛え直してほしい」と話した。