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東証１３円高 午前９時１５分現在

更新日時：2017年5月19日(金) AM 09:17
　１９日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１３円１３銭高の１万９５６６円９９銭となった。

 

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