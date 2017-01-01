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西１―２ソ（１９日） ソフトバンクが競り勝つ

更新日時：2017年5月19日(金) PM 09:01
　ソフトバンクが競り勝ち、３連勝を飾った。１―１の七回、上林の適時二塁打で１点を勝ち越した。バンデンハークが７回１失点で４勝目。サファテが１５セーブ目を挙げた。西武は菊池の力投が実らず、連勝が６で止まった。

 

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