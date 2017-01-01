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Ｄ６―４巨（２０日） ＤｅＮＡが逆転勝ち

更新日時：2017年5月20日(土) PM 05:09
　ＤｅＮＡが逆転勝ちした。２―４の五回にロペスの適時二塁打などで追い付き、六回に桑原の２点適時打で勝ち越した。２番手の加賀が３年ぶりに勝利を挙げ、山崎康が３セーブ目。巨人は内海が六回途中まで６失点と精彩を欠いた。

 

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