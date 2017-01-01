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西７―５ソ（２０日） 西武の木村文が逆転２ラン

更新日時：2017年5月20日(土) PM 06:16
　西武は０―１の二回、木村文の２号２ランで逆転し、浅村の４号３ランでリードを広げた。三回にも木村文の適時打と水口の適時二塁打で２点を加えた。ソフトバンクは追い上げたが、序盤での中田の乱調が響き、連勝が３で止まった。

 

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