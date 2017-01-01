西武は０―１の二回、木村文の２号２ランで逆転し、浅村の４号３ランでリードを広げた。三回にも木村文の適時打と水口の適時二塁打で２点を加えた。ソフトバンクは追い上げたが、序盤での中田の乱調が響き、連勝が３で止まった。