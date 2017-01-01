日本ハムが快勝した。二回に２点を先制。逆転された直後の三回はレアードの１２号２ランで再び試合をひっくり返した。新人の石井一が先制打を含む３安打２打点。有原は３勝目。オリックスは４連敗で、借金が今季最多の４となった。