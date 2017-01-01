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ロ０―２楽（２０日） 楽天の新人田中が決勝２ラン
更新日時：2017年5月20日(土) PM 06:26
楽天は延長十二回に新人の田中がプロ初本塁打となる左越え２ランを放ち、均衡を破った。３番手の福山が２勝目、松井裕がリーグ単独トップの１６セーブ目を挙げた。ロッテは延長に入って好機をつくったが、決め手に欠いた。
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