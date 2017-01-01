安倍晋三首相は２０日、イラン大統領選で再選された穏健派のロウハニ大統領宛てに祝辞を贈った。祝辞では「このたびの勝利は、国際協調路線への信任だ。今後も中東の平和と繁栄に向けて建設的な役割を期待する」とした。外務省が発表した。