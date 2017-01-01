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ヘーレンフェイン小林は途中出場 オランダ１部プレーオフ

更新日時：2017年5月21日(日) AM 09:31
　【ユトレヒト（オランダ）共同】サッカー、オランダ１部リーグの来季欧州リーグ予選出場権を争うプレーオフで２０日、小林祐希のヘーレンフェインは敵地での第２戦でユトレヒトに１―２で屈し、２戦合計２―５で敗退した。小林は０―２の前半終了間際から途中出場した。

 

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