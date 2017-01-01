巨人は三回に立岡の三塁打で先制し、四回に石川、中井の適時二塁打と長野の適時打で３点を加えた。田口は無四球の６安打で今季初完封をマークし、４勝目を挙げた。ＤｅＮＡは打線が田口を攻略できず、先発の今永も粘れなかった。