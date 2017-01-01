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Ｄ０―４巨（２１日） 巨人の田口が無四球完封

更新日時：2017年5月21日(日) PM 04:43
　巨人は三回に立岡の三塁打で先制し、四回に石川、中井の適時二塁打と長野の適時打で３点を加えた。田口は無四球の６安打で今季初完封をマークし、４勝目を挙げた。ＤｅＮＡは打線が田口を攻略できず、先発の今永も粘れなかった。

 

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