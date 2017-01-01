文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
大坂、尾崎は１回戦敗退 テニスのストラスブール国際
更新日時：2017年5月22日(月) AM 01:20
女子テニスのストラスブール国際は２１日、フランスのストラスブールで行われ、１回戦で大坂なおみ（日清食品）は第４シードのカルラ・スアレスナバロ（スペイン）に３―６、２―６で敗れた。尾崎里紗（江崎グリコ）も王薔（中国）に４―６、６―３、３―６で競り負けた。（共同）
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
北朝鮮が弾道ミサイル発射 ５百キロ飛行、日本海に落下
「共謀罪」説明不十分７７％ 共同通信世論調査
ＴＰＰ合意へ１１月判断 米抜き早期発効目指す
首相、自民改憲案の年内提示を 論議促進に期待
トランプ氏、テロ打倒結束 リヤドで「善と悪の戦い」強調
群馬で全国初の猛暑日 各地で３０度超え
豊洲判断「選挙前に」９割 移転可否で現職都議
白鵬、日馬富士が全勝ターン 稀勢の里６勝目、高安は１敗維持
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
「地域猫活動」で殺処分から救え ･･･
引き強く反応抜群 群馬県開発の「･･･
共学化と維持 平行線
71歳運転の車、コンビニ突っ込む 太･･･
《学びのカタチ》子ども食堂 “居･･･
学校史切り取り 群馬県立図書館で･･･
≪県高校総体≫前橋、初Ｖ確実 総･･･
登山道に反射材 日没遭難ゼロに 安･･･
空けてくれてありがとう 「思いや･･･
国有形文化財に沼田高２棟 現役学･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信