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大坂、尾崎は１回戦敗退 テニスのストラスブール国際

更新日時：2017年5月22日(月) AM 01:20
　女子テニスのストラスブール国際は２１日、フランスのストラスブールで行われ、１回戦で大坂なおみ（日清食品）は第４シードのカルラ・スアレスナバロ（スペイン）に３―６、２―６で敗れた。尾崎里紗（江崎グリコ）も王薔（中国）に４―６、６―３、３―６で競り負けた。（共同）

 

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