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バレー日本は開幕２連勝 東アジア選手権

更新日時：2017年5月22日(月) PM 03:45
　バレーボール男子の東アジア選手権は２１日、ウランバートルで行われ、ユニバーシアード夏季大会（８月・台北）を見据えたチームで臨んでいる日本は１次リーグＢ組で香港に３―０でストレート勝ちし、２連勝とした。２０日の初戦は台湾を３―１で下した。（共同）

 

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