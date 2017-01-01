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女子バスケ、渡嘉敷は５得点 ＷＮＢＡストーム

更新日時：2017年5月22日(月) PM 05:48
　米女子プロバスケットボール、ＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は２１日、本拠地シアトルでのミスティックス戦に途中出場し、１７分４２秒のプレーで５得点だった。試合は８１―７１で勝った。（共同）

 

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