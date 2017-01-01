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鈴木が１万メートル競歩で２位 アジア・ユース選手権

更新日時：2017年5月22日(月) PM 06:41
　陸上の第２回アジア・ユース選手権は２２日、バンコクで行われ、男子１万メートル競歩で鈴木大（智弁学園奈良高）が４５分４７秒４１で２位に入った。浜西諒（大阪・履正社高）は４８分０秒６９で４位だった。（共同）

 

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