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野球、徳島が前期優勝 四国アイランドリーグ

更新日時：2017年5月22日(月) PM 09:35
　野球の独立リーグ、四国アイランドリーグｐｌｕｓは２２日、徳島県阿南市のＪＡアグリあなんで１試合が行われ、首位の徳島が香川を８―７で下し、徳島の前期優勝が決まった。

 

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