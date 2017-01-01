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テニス土居美咲、２回戦に進出 ニュルンベルク杯
更新日時：2017年5月23日(火) AM 07:26
女子テニスのニュルンベルク・カップは２２日、ドイツのニュルンベルクで行われ、シングルス１回戦で土居美咲（ミキハウス）はマリア・サッカリ（ギリシャ）と対戦し、７―６と第１セットを奪い、相手が棄権したために２回戦に進んだ。日比野菜緒（ルルルン）はユリア・ゲルゲス（ドイツ）に５―７、１―６で敗れた。（共同）
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