文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

テニス土居美咲、２回戦に進出 ニュルンベルク杯

更新日時：2017年5月23日(火) AM 07:26
　女子テニスのニュルンベルク・カップは２２日、ドイツのニュルンベルクで行われ、シングルス１回戦で土居美咲（ミキハウス）はマリア・サッカリ（ギリシャ）と対戦し、７―６と第１セットを奪い、相手が棄権したために２回戦に進んだ。日比野菜緒（ルルルン）はユリア・ゲルゲス（ドイツ）に５―７、１―６で敗れた。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ