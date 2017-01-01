文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
ソフトバンク明石が国内ＦＡ権 権利の行使「いろいろ考えたい」
更新日時：2017年5月23日(火) PM 05:42
ソフトバンクの明石が２３日、出場選手登録が８年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。時間がかかったと振り返った上で、権利の行使については「いろいろ考えたい」と話すにとどめた。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
「共謀罪」法案が衆院通過 与党、採決を強行
英爆発テロ、男の自爆攻撃と警察 死者２２人、子供も犠牲
朴前大統領が全面否認 巨額収賄で初公判
東芝、臨時株主総会を検討 定時の決算報告困難
上野のパンダ、妊娠の兆候強まる 体に変化、公開中止へ
東都大学野球、東洋大が優勝 １２季ぶり１７度目
北朝鮮のミサイル発射非難 安保理、追加制裁を警告
福岡・金塊窃盗、６人逮捕 県警、被害７億円超に
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
「地域猫活動」で殺処分から救え ･･･
共学化と維持 平行線
71歳運転の車、コンビニ突っ込む 太･･･
《学びのカタチ》子ども食堂 “居･･･
南牧の旧中学全焼 火元はレストラ･･･
≪県高校総体≫前橋、初Ｖ確実 総･･･
学校史切り取り 群馬県立図書館で･･･
登山道に反射材 日没遭難ゼロに 安･･･
裁判員６割超 辞退 制度開始８年･･･
検査用車両が脱線、復旧見通し立た･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信