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ソフトバンク明石が国内ＦＡ権 権利の行使「いろいろ考えたい」

更新日時：2017年5月23日(火) PM 05:42
　ソフトバンクの明石が２３日、出場選手登録が８年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。時間がかかったと振り返った上で、権利の行使については「いろいろ考えたい」と話すにとどめた。

 

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