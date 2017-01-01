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事件に怒りとＭＩ５長官 警察の捜査に協力

更新日時：2017年5月23日(火) PM 10:24
　【ロンドン共同】英国内でのテロ関連の情報収集活動を行う情報局保安部（ＭＩ５）のパーカー長官は２３日、「全てのＭＩ５の職員が昨晩のマンチェスターでの忌まわしいテロ攻撃に怒りを感じている。われわれのチームが昨晩から警察の捜査に協力している」との声明を出した。

 

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