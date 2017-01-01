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全仏テニス予選、内山１回戦突破 女子の加藤も
更新日時：2017年5月24日(水) AM 12:07
テニスの四大大会第２戦、全仏オープンの予選が２３日、パリのローランギャロスで行われ、シングルス１回戦で男子の内山靖崇（北日本物産）はダニエル・ヒメノトラベル（スペイン）に７―６、６―４で勝った。女子シングルス１回戦では加藤未唯（佐川印刷）がアリーナ・ロディオノワ（オーストラリア）を６―４、６―３で下したが、江口実沙（橋本総業）沢柳璃子（ミキハウス）大前綾希子（島津製作所）は敗れた。（共同）
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