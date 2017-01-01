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テニス女子単、桑田が１回戦突破 全仏オープン予選

更新日時：2017年5月24日(水) AM 08:07
　テニスの四大大会第２戦、全仏オープンの予選は２３日、パリのローランギャロスで行われ、女子シングルス１回戦で桑田寛子（島津製作所）はレスリー・ケルクホフェ（オランダ）を６―７、６―３、６―４で破った。（共同）

 

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