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女子テニス、土居組が１回戦勝つ ニュルンベルク・カップ

更新日時：2017年5月24日(水) PM 12:57
　女子テニスのニュルンベルク・カップは２３日、ドイツのニュルンベルクで行われ、女子ダブルス１回戦で土居美咲（ミキハウス）荘佳容（台湾）組はサニア・ミルザ（インド）ヤロスラワ・シュウェドワ（カザフスタン）組に７―５、６―２で勝った。準々決勝で日比野菜緒（ルルルン）マリアナ・デュケマリーノ（コロンビア）組と対戦する。（共同）

　土居美咲

 

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