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与謝野元財務相が死去 元自民党衆院議員、７８歳
更新日時：2017年5月24日(水) PM 04:32
元自民党衆院議員で、官房長官や財務相を歴任した与謝野馨氏が死去したことが２４日、分かった。７８歳。関係者が明らかにした。
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