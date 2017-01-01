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ＫＡＴ―ＴＵＮ元メンバーを逮捕 大麻所持容疑

更新日時：2017年5月25日(木) AM 10:27
　東京都内で大麻を所持していたとして、警視庁渋谷署が２４日に大麻取締法違反容疑で人気アイドルグループ「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の元メンバー田中聖容疑者（３１）を現行犯逮捕していたことが２５日、同署への取材で分かった。

 

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