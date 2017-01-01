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共同通信専務理事に水谷氏 役員人事内定

更新日時：2017年5月25日(木) PM 05:17
　一般社団法人共同通信社は２５日の理事会で、佐藤雄二郎専務理事が退任し、水谷亨常務理事が専務理事に昇格する役員人事を内定した。中村慎一情報技術局長と河原仁志総務局長が新たに常務理事に就任する。６月２２日の社員総会、理事会で正式決定する。

 

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