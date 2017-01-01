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アザレンカがマジョルカＯＰ出場 女子テニス、元世界ランク１位

更新日時：2017年5月25日(木) PM 05:46
　女子テニスの元世界ランキング１位で妊娠と出産のため２０１６年途中から欠場が続いた２７歳のビクトリア・アザレンカ（ベラルーシ）が、６月中旬に開幕するマジョルカ・オープン（スペイン）に主催者推薦で出場することが２５日までに決まった。四大大会第３戦の７月３～１６日のウィンブルドン選手権へ向けた調整の機会となる。（ロイター＝共同）

　ビクトリア・アザレンカ

 

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