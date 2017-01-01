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Ｊ１磐田の中村俊、左脚痛める 練習復帰まで３週間
更新日時：2017年5月25日(木) PM 06:03
Ｊ１磐田は２５日、ＭＦ中村俊が左太もも裏の肉離れと診断され、練習復帰まで３週間程度を要すると発表した。２３日の練習中に負傷した。
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