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テニス土居美咲、今季初の４強に ニュルンベルク・カップ

更新日時：2017年5月25日(木) PM 09:36
　女子テニスのニュルンベルク・カップは２５日、ドイツのニュルンベルクで行われ、シングルス準々決勝で土居美咲（ミキハウス）は第７シードのヤロスラワ・シュウェドワ（カザフスタン）に６―４とリードしたところで相手が棄権し、今季初のツアー大会４強入りを果たした。（共同）

 

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