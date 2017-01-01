ＤｅＮＡは井納が六回まで安打を許さず、７回１失点の好投で２勝目を挙げた。六回に打線がつながり、６長短打を集めて５点を奪った。阪神は七回に単打を重ねて１点。八回に糸井の適時打で迫ったが、及ばなかった。藤浪は３敗目。