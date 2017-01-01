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巨２―７広（２６日） 広島が快勝
更新日時：2017年5月26日(金) PM 09:51
広島が１１安打で快勝し、首位にゲーム差なしとした。四回に菊池のソロで先制し、六回に安部の２点適時打と続く松山の適時打で計３点。その後も攻撃の手を緩めなかった。岡田が７回１失点で５勝目。巨人は広島に５連敗となった。
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