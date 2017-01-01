ロッテが今季初の３連勝。三回１死二、三塁から清田の適時打で２点を先行した。二木は九回２死からソロを許してプロ初完封を逃したが、１失点の今季初完投で３勝目。オリックスは９連敗で球団ワーストに並ぶ月間１９敗目を喫した。