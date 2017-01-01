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日本ダービーはレイデオロが優勝 クリストフ・ルメール騎乗

更新日時：2017年5月28日(日) PM 03:03
　競馬のＧ１レース、第８４回日本ダービーは２８日、東京競馬場で行われ、クリストフ・ルメール騎乗のレイデオロが優勝した。

 

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