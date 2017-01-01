ソフトバンクの千賀が球威のある直球を生かし、８回１失点でリーグトップに並ぶ６勝目。打線は三回に上林の二塁打、明石の右前打で２点を先行し、七回にも上林が７号３ランを放った。日本ハムは拙攻が多くレアードのソロのみ。