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日１―６ソ（２８日） 千賀が６勝目

更新日時：2017年5月28日(日) PM 05:18
　ソフトバンクの千賀が球威のある直球を生かし、８回１失点でリーグトップに並ぶ６勝目。打線は三回に上林の二塁打、明石の右前打で２点を先行し、七回にも上林が７号３ランを放った。日本ハムは拙攻が多くレアードのソロのみ。

 

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