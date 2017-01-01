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ロ１―２オ（２８日） オリックス９連敗で止める

更新日時：2017年5月28日(日) PM 05:31
　オリックスが逆転勝ちで連敗を９で止めた。０―１の七回に若月の適時二塁打で追い付き、代打宮崎の投手強襲内野安打で勝ち越した。新人の山岡が６回を５安打１失点でプロ初勝利を挙げた。ロッテは連勝が３でストップした。

 

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