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巨２―３広（２８日） 広島が５連勝

更新日時：2017年5月28日(日) PM 05:25
　広島が延長戦に持ち込んで逆転勝ちして５連勝を飾った。０―２の七回にエルドレッドの１３号２ランで追い付き、延長十回２死二塁で代打西川の二塁打で勝ち越した。５番手の今村が今季初勝利。巨人は４連敗で勝率が５割を切った。

 

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