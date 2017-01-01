広島が延長戦に持ち込んで逆転勝ちして５連勝を飾った。０―２の七回にエルドレッドの１３号２ランで追い付き、延長十回２死二塁で代打西川の二塁打で勝ち越した。５番手の今村が今季初勝利。巨人は４連敗で勝率が５割を切った。