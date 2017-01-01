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近代五種Ｗ杯、佐藤は２１位 ポーランド大会男子決勝
更新日時：2017年5月29日(月) PM 12:07
近代五種のワールドカップ（Ｗ杯）ポーランド大会は２８日、ポーランドのドジョンクフで行われ、男子決勝で佐藤大宗（自衛隊）は２１位だった。（共同）
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