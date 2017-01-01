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ＷＮＢＡストームの渡嘉敷６得点 フィーバー戦、９４―７０で勝つ

更新日時：2017年5月29日(月) PM 12:44
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は２８日、本拠地シアトルでのフィーバー戦で約１５分間プレーし、６得点、４リバウンドだった。チームは９４―７０で勝った。（共同）

 

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