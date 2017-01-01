バドミントンの日本ランキングサーキット大会第３日は２９日、さいたま市記念総合体育館で各種目の準々決勝が行われ、昨年発覚した違法賭博問題による試合出場停止処分が解けて復帰した男子シングルスの桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）は、古賀穂（早大）を２―０で下した。３０日の準決勝で武下利一（トナミ運輸）と対戦する。