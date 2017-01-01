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東証横ばい、終値４円安 手がかり材料難、売買控える

更新日時：2017年5月30日(火) PM 03:03
　３０日の東京株式市場は、手がかり材料難から積極的な売買が手控えられ、日経平均株価（２２５種）はほぼ横ばいだった。終値は前日比４円７２銭安の１万９６７７円８５銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２・４６ポイント高の１５７２・６７。出来高は約１３億２６００万株だった。

　東京証券取引所

 

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