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ソフトＢ・サファテがチーム合流 一時帰国から来日

更新日時：2017年5月30日(火) PM 04:16
　体調を崩した家族を見舞うため、一時帰国していたソフトバンクのサファテが３０日、来日しチームに合流した。リーグ２位の１５セーブを挙げているサファテは、２２日に出場選手登録を外れており、６月１日に再登録される。

 

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