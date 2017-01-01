バドミントンの日本ランキングサーキット大会最終日は３１日、さいたま市記念総合体育館で各種目の決勝が行われ、昨年４月に発覚した違法賭博問題による試合出場停止処分が解除されて今大会から復帰した男子シングルスの桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）は、日本代表で世界ランキング５３位の上田拓馬（日本ユニシス）に２―１で勝ち、優勝した。