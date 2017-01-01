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ソ７―２中（３１日） ソフトバンクが４連勝

更新日時：2017年5月31日(水) PM 09:38
　ソフトバンクは４連勝で貯金を１３とした。育成出身の石川がプロ初先発で６回２失点と好投し、プロ初勝利を挙げた。打線は一回に柳田の適時二塁打などで２点を先取。その後も効果的に得点した。中日は大野が踏ん張れず、３連敗。

 

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