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東証、１３５円高 

更新日時：2017年6月1日(木) AM 09:51
　１日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１３５円１２銭高の１万９７８５円６９銭となった。

 

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