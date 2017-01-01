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サッカー南野のザルツブルク２冠 オーストリア・カップ

更新日時：2017年6月2日(金) PM 04:36
　サッカーのオーストリア・カップは１日、クラーゲンフルトで決勝が行われ、南野拓実のザルツブルクはラピッド・ウィーンを２―１で下して優勝し、４季連続でリーグ戦との２冠を達成した。南野はベンチ入りしたが出場機会はなかった。（共同）

 

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