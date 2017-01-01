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神２―４日（２日） 日本ハム、逆転で３連勝
更新日時：2017年6月2日(金) PM 09:54
日本ハムが土壇場で逆転し、３連勝。１―２の九回に中島のスクイズ（記録は犠打野選）で追い付き、１死二、三塁から代打松本の二塁打で２点を勝ち越した。新人の玉井が１回無失点でプロ初勝利。阪神は抑えのドリスが誤算だった。
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