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鈴木温子は準決勝に進めず バドミントン、タイ・オープン

更新日時：2017年6月3日(土) AM 11:06
　バドミントンのタイ・オープンは２日、バンコクで行われ、女子シングルス準々決勝で鈴木温子（ヨネックス）は第２シードのサイナ・ネワル（インド）に１―２で敗れた。（共同）

 

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