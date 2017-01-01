文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

Ｄ３―７ソ（３日） ソフト、最多の貯金１４

更新日時：2017年6月3日(土) PM 05:03
　ソフトバンクが勝って貯金を今季最多の１４とした。一回にデスパイネが先制３ラン。柳田が五回に１０号ソロを左翼席に運び、九回にも３ランを放った。松本裕は六回途中３失点でプロ初勝利。ＤｅＮＡは今季初の４連敗を喫した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ