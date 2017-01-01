西武が主軸の３発で３連勝を飾った。二回に中村が先制ソロを放つと三回には秋山、浅村の２者連続本塁打で３点を追加。その後も着実に加点した。佐野は要所を締め６回２失点で３勝目。ヤクルトは今季ワーストの１１失点で５連敗。